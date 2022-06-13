Сторонника отделения Закарпатья приговорили к семи годам тюрьмы — СБУ 13 июня, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в СБУ, сепаратист призвал к созданию «Республики Подкарпатская Русь» (Фото:СБУ)

Ужгородский районный суд приговорили к семи годам тюрьмы местного сепаратиста, выступавшего за отделение Закарпатской области от Украины.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Позиционируя себя как «активиста краевого русинства», 43-летний мужчина публично призывал жителей Закарпатья создать на территории региона так называемой «Республики Подкарпатская Русь».

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При этом в своей пропаганде сепаратист открыто выражал неприязнь и пренебрежение к украинцам.

Решением суда он признан виновным по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. На данное время он скрывается от правосудия, поэтому объявлен в международный розыск.

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