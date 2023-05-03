Закарпатский художник вырезал из дерева Героя Украины Александра Мациевского — фото

3 мая, 12:53
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Художник изобразил Мациевского, каким его увидел весь мир (Фото:Коллаж NV/Irshava News)

Художник изобразил Мациевского, каким его увидел весь мир (Фото:Коллаж NV/Irshava News)

Уроженец села Кушница Иршавского района Закарпатской области Николай Глеба почтил память Героя Украины Александра Мациевского, вырезав его скульптуру.

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Об этом рассказало местное издание Irshava News, опубликовав соответствующие фото.

Военнослужащий 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области был расстрелян российскими захватчиками после того, как попал в плен после боя в районе Бахмута.

Видео дня

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Последними словами бойца стали «Слава Украине!».

При этом видео с этим военным преступлением облетело весь мир, шокировав всех жестокостью россиян.

В то же время бесстрашие, с которым держался украинский воин перед лицом смерти, вызвало у людей неподдельное восхищение, а Глеба, будучи профессиональным резчиком, решил увековечить Мациевского в дереве.

Irshava News
Фото: Irshava News
Irshava News
Фото: Irshava News
Irshava News
Фото: Irshava News
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Закарпатье Украинские военные Закарпатская область Скульптура Герой Украины Война России против Украины Александр Мациевский

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