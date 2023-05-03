Закарпатский художник вырезал из дерева Героя Украины Александра Мациевского — фото 3 мая, 12:53 Художник изобразил Мациевского, каким его увидел весь мир (Фото:Коллаж NV/Irshava News)

Уроженец села Кушница Иршавского района Закарпатской области Николай Глеба почтил память Героя Украины Александра Мациевского, вырезав его скульптуру.

Об этом рассказало местное издание Irshava News, опубликовав соответствующие фото.

Военнослужащий 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области был расстрелян российскими захватчиками после того, как попал в плен после боя в районе Бахмута.

Видео дня

Последними словами бойца стали «Слава Украине!».

При этом видео с этим военным преступлением облетело весь мир, шокировав всех жестокостью россиян.

В то же время бесстрашие, с которым держался украинский воин перед лицом смерти, вызвало у людей неподдельное восхищение, а Глеба, будучи профессиональным резчиком, решил увековечить Мациевского в дереве.

Фото: Irshava News

Фото: Irshava News

Фото: Irshava News