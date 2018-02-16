На Закарпатье снесли две наблюдательные вышки на "частной" границе

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Вышки использовались для наблюдения за пограничниками
Фото: Олег Сенюк via Facebook

Вышки использовались для наблюдения за пограничниками

В пятницу, 16 февраля, в Закарпатской области снесли две частные наблюдательные вышки, которые были установлены вдоль "приватизированной" границы.

Как сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк, контрабандисты использовали вышки для наблюдения за пограничными нарядами Госпогранслужбы Украины.

Спецоперацию провели в рамках расследования дела относительно одиозного организатора так называемой "частной границы" на Закарпатье по прозвищу "Доки". Он подозревается в организации завладения в группе с должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области через подставных лиц землями пограничной полосы. Это привело к приватизации более 130 га земельных участков.

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Напомним, 16 ноября 2017 года началась масштабная спецоперация силовиков с привлечением авиации и спецслужб в связи с организацией так называемой "частной границы".

За месяц до этого, 14 октября 2017 года, военный прокурор Анатолий Матиос рассказал СМИ, что 150 км украинско-венгерской границы на Закарпатье являются частными земельными участками, к которым пограничники фактически не имеют доступа.

По словам Матиоса, поселковый совет передал эти участки местным жителям, после чего они "осели в отдельно взятых руках".

 

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