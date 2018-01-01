На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря стоимостью более 1,5 миллиона гривен
Сегодня, 01:43
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря стоимостью более полутора миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
Более двухсот килограммов янтаря были обнаружены на стационарном посту Нижние Ворота Воловецкого района. Камни в мешках вез житель Волынской области на заднем сиденье внедорожника. Он пытался транспортировать его на территорию Закарпатья.
По данным службы, ориентировочная стоимость партии составила более 1,5 миллиона гривен.
Против перевозчика возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны недр. Ему грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.