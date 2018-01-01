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Субъект под охраной

На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря стоимостью более 1,5 миллиона гривен

Сегодня, 01:43
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Житель Волынской области пытался перевезти камни на заднем сиденье внедорожника

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря стоимостью более полутора миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Более двухсот килограммов янтаря были обнаружены на стационарном посту Нижние Ворота Воловецкого района. Камни в мешках вез житель Волынской области на заднем сиденье внедорожника. Он пытался транспортировать его на территорию Закарпатья.

Фото: ssu.gov.ua

 

По данным службы, ориентировочная стоимость партии составила более 1,5 миллиона гривен.

Против перевозчика возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны недр. Ему грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.

Теги:   Янтарь Закарпатская область Контрабанда

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