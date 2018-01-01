На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря стоимостью более 1,5 миллиона гривен Сегодня, 01:43 17 Цей матеріал також доступний українською Житель Волынской области пытался перевезти камни на заднем сиденье внедорожника Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Закарпатской области крупную партию янтаря стоимостью более полутора миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Более двухсот килограммов янтаря были обнаружены на стационарном посту Нижние Ворота Воловецкого района. Камни в мешках вез житель Волынской области на заднем сиденье внедорожника. Он пытался транспортировать его на территорию Закарпатья.

Фото: ssu.gov.ua

По данным службы, ориентировочная стоимость партии составила более 1,5 миллиона гривен.

Против перевозчика возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны недр. Ему грозит ограничение или лишение свободы до 5 лет.