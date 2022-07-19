В Закарпатской области российского агента приговорили к семи годам лишения свободы — СБУ

19 июля, 12:51
В СБУ заявили, что российский агент приговорен к семи годам лишения свободы (Фото:Служба безопасности Украины)

В СБУ заявили, что российский агент приговорен к семи годам лишения свободы (Фото:Служба безопасности Украины)

В Службе безопасности Украины сообщили, что еще один российский агент получил тюремный срок — семь лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что Свалявский районный суд Закарпатской области вынес обвинительный приговор агенту РФ, собиравшему для ФСБ общественно-политическую информацию в Украине.

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«Этого агента ФСБ контрразведчики СБУ разоблачили в Закарпатье в марте», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

https://www.youtube.com/watch?v=nlL4FvZLw8A

В СБУ заявили, что досудебное расследование установило, что злоумышленник под псевдонимом «Гелен» передавал собранную информацию своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах Украины.

Инфографика: НВ

В ведомстве добавили, что следователи и контрразведчики СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, установлена вся цепочка его кураторов и координаторов из числа сотрудников ФСБ, в том числе и под прикрытием.

https://www.youtube.com/watch?v=SlTTdHQML0A&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Закарпатская область Война России против Украины

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