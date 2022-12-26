Потерялись в горах. В Закарпатской области разыскивают мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу

26 декабря, 13:40
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Пограничники разыскивают мужчин (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Пограничники разыскивают мужчин (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

В Закарпатской области разыскивают мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и потерялись в горах, сообщила Госпогранслужба в понедельник, 26 декабря.

В ведомстве рассказали, что утром, в воскресенье, 25 декабря пограничники получили информацию от румынских коллег о двух задержанных мужчинах.

«Лица, незаконно пересекшие границу на Закарпатье, оказались гражданами Украины. Выяснилось, что с ними следовали еще четверо, которые по дороге потерялись в горах», — говорится в сообщении.

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Пограничники заявили, что поисковые мероприятия обе стороны организовали немедленно, продолжаются они и поныне. Усложняет этот процесс высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

«Итак, чтобы поскорее найти мужчин, привлекли авиацию и наряды с собаками», — сообщили в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=IWJrw7QZOtk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Граница Закарпатье Госпогранслужба Украины Закарпатская область

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