На Закарпатье задержали подполковника Минобороны, которого подозревают в переправке военнообязанных за границу (Фото: Полиция Закарпатской области)

Следователи Главного управления Нацполиции Закарпатской области в сотрудничестве с СБУ и пограничниками Чопского отряда разоблачили подполковника Минобороны, который организовал незаконную переправку мужчин через госграницу.

Об этом правоохранители сообщили во вторник, 4 ноября.

Отмечается, что стоимость такой «услуги» составляла 7,5 тысяч евро с человека.

По данным следствия, 41-летний заместитель начальника одного из военных представительств Минобороны Украины, житель Киева, после переезда в Закарпатье организовал незаконный бизнес — переправлял мужчин через границу в Румынию.

Реклама

Фото: Полиция Закарпатской области

Он проложил маршрут через Раховский район и предоставлял клиентам карту с данными о расположении пограничных постов, чтобы те могли пройти к границе, добавили в полиции.

Его задержали 29 октября, когда мужчина получал деньги за переправку. У него изъяли автомобиль Mitsubishi Pajero Sport и деньги, полученные от клиента за услугу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений).

Фигуранту сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога более 908 тысяч гривен.

Согласно санкции статьи, ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

16 октября Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и задержала 20-х организаторов сделок. За суммы от $3 до $14 тыс. дельцы помогали военнообязанным избежать призыва.