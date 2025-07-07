В городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП — автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

По данным полиции, в результате аварии погиб 45-летний военнослужащий Госпогранслужбы.

Трагедия произошла 7 июля около 04:30. По предварительным данным, 53-летняя местная жительница не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и влетела в бетонное ограждение КПП. В момент столкновения в пункте находились правоохранители — один из них, пограничник, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В сообщении полиции говорится, что водитель имела признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского осмотра отказалась. Ее задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас она находится под охраной в медучреждении. Вместе с ней в больницу попал и пассажир — 31-летний житель Ивано-Франковской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286−1 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к смерти. Женщине грозит до 10 лет заключения с лишением водительских прав на срок до 10 лет.