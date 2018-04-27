На Закарпатье при получении взятки задержали главу отделения Госмиграционной службы

Правоохранители задержали в Закарпатской области начальника одного из районных отделов Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщается, чиновники организовал схему систематического получения взяток за содействие в решении вопроса о получения украинского и заграничного паспортов вне очереди.

Задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении им очередной взятки.

"Сейчас ему уже объявлено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За совершение данного преступления, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье поселковый глава растратил бюджетные деньги, выделенные на ремонт дороги.