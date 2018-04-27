На Закарпатье поселковый глава растратил бюджетные деньги, выделенные на ремонт дороги

Чиновник и его сообщник присвоили себе 75 тысяч гривен, выделенных на ремонт дороги

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали поселкового главу и директора коммунального предприятия одного из населенных пунктов Иршавского района.

Как сообщается, чиновник и предприниматель растратили бюджетные средства, предназначавшиеся на ремонт дорог.

"Чиновник в сговоре с директором коммунального предприятия заключили фиктивный договор на проведение дорожного ремонта. На основании актов выполненных работ на счета коммунальщиков были переведены 75 тысяч гривен бюджетных средств. При этом ни одного участка дороги указанной в "договоре" отремонтировано не было", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье чиновники Укрзализныци занимались масштабными хищениями дизтоплива.