На Закарпатье полицейские влетели на служебной машине в канаву, есть пострадавшие - видео

По словам очевидцев, полицейские были пьяными

В понедельник, 9 апреля, в селе Гать Береговского района Закарпатской области произошло ДТП с участием правоохранителей.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Авария произошла с участием полицейского служебного автомобиля Skoda Octavia и трех работников ГУНП в Закарпатской области. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля двигался на большой скорости и, не справившись с управлением, врезался в дерево и вылетел в канаву.

В результате аварии женщина-полицейский была госпитализирована в реанимацию, передает Mukachevo.net.

Как видно на фото с места происшествия, во время ДТП полицейские находились в гражданской одежде.

При этом, по словам свидетелей, водитель вел себя неадекватно и пытался сбежать. В связи с этим очевидцы не исключают, что полицейские находились в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Ровно пьяный полицейский подрезал авто депутата.