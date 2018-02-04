На Закарпатье пограничник давал взятки коллегам за содействие "сигаретной мафии"

Сержант Пограничной службы оценил перемещение контрабанды через госграницу в 3 тыс. грн

Пограничник Мукачевского подразделения принимал участие в контрабандных поставках сигарет в Венгрию. Его задержали при попытке дать коллеге 3 тысячи гривен взятки.

Об этом сообщили в Военной прокуратуре западного региона.

За эти деньги сержант пункта контроля Лужники на украинско-венгерской границе просил содействия со стороны своего напарника для того, чтобы доставить контрабанду 3 тыс. пачек сигарет через границу третьими лицами.

Ранее НВ сообщало, что в Киевской области чиновник РГА получил $100 тысяч взятк.