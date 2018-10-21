На Закарпатье открыли уголовное производство из-за провокационных антивенгерских билбордов

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту размещения на территории нескольких сел плакатов с надписью "Остановим сепаратистов".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Производство открыто по ч.1 ст.161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее на Закарпатье появились борды с надписью Остановим сепаратистов и фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья.

По словам губернатора области Геннадия Москаля, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров.

Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.

На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".