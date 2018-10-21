На Закарпатье открыли уголовное производство из-за провокационных антивенгерских билбордов

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту размещения на территории нескольких сел плакатов с надписью "Остановим сепаратистов".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Производство открыто по ч.1 ст.161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Ранее на Закарпатье появились борды с надписью Остановим сепаратистов и фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья.
По словам губернатора области Геннадия Москаля, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров.
Напомним, в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.
На фоне дипломатического скандала Сийярто заявил, что политика Украины в отношении закарпатских венгров походит на действия "самых страшных диктатур".
Журнал Новое Время №38
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