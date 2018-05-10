На Закарпатье оползень на карьере разрушил дома местных жителей - фото, видео

Никто из людей не пострадал

В четверг утром, 10 мая, в результате оползня на недействующем карьере в Мукачевском районе Закарпатской области были разрушены несколько домов местных жителей.

Как сообщает Mukachevo.net, инцидент произошел на улице Фридяшивськой в селе Кольчино.

По данным ГСЧС, в результате происшествия три дома разрушены полностью, еще два - частично.

Кроме того, оползень снес несколько электроопор и накрыл собой автомобиль и другое имущество местных жителей.

В то же время отмечается, что никто из людей не пострадал.

Согласно имеющейся информации, обвалившийся карьер является недействующим, однако, как рассказали в Закарпатской ОГА, с противоположной стороны горы добывают щебень.

Ранее сообщалось, что в Колумбии оползень снес пассажирский автобус в пропасть.