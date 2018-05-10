На Закарпатье оползень на карьере разрушил дома местных жителей - фото, видео

В четверг утром, 10 мая, в результате оползня на недействующем карьере в Мукачевском районе Закарпатской области были разрушены несколько домов местных жителей.
Как сообщает Mukachevo.net, инцидент произошел на улице Фридяшивськой в селе Кольчино.
По данным ГСЧС, в результате происшествия три дома разрушены полностью, еще два - частично.
Кроме того, оползень снес несколько электроопор и накрыл собой автомобиль и другое имущество местных жителей.
В то же время отмечается, что никто из людей не пострадал.
Согласно имеющейся информации, обвалившийся карьер является недействующим, однако, как рассказали в Закарпатской ОГА, с противоположной стороны горы добывают щебень.
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