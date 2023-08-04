В Закарпатской области обвалился мост, туристы упали в реку, погибла женщина 4 августа, 10:22 На Закарпатье обвалился мост (Фото:t.me/dsns_telegram)

В Закарпатской области одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Telegram в пятницу, 4 августа.

В четверг, 3 августа, в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины. Это произошло в селе Квасы Раховского района.

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Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, которые находились там на отдыхе.

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и на носилках вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи. Несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая умерла в скорой. Еще двух женщин, 1986 года рождения, госпитализировали.

После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения.