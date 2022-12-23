Обнаружили на границе с Венгрией. Из Украины пытались незаконно вывезти вертолет — Госпогранслужба

23 декабря, 17:46
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На границе с Венгрией обнаружили вертолет (Фото:dpsu.gov.ua)

На границе с Венгрией обнаружили вертолет (Фото:dpsu.gov.ua)

В четверг, 23 декабря на Закарпатье, в пункте пропуска Тиса, пограничники совместно с таможенниками не допустили незаконного перемещения из Украины в Венгрию вертолета КА-26.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Его перевозили грузовым автомобилем украинской регистрации.

В ведомстве заявили, что на основании анализа рисков, во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения о возможном незаконном перемещении транспортного средства.

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Поэтому грузовик, которым его перевозили, вывели из общего потока для проведения углубленного досмотра.

dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

«В ходе проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГТСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара», — говорится в сообщении.

В ГНСУ заявили, что впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос.

По результатам осмотра и в результате обнаружения документов, содержащих ложные сведения, вертолет КА-26 изъяли сотрудники таможни. Его оценили в сумму более 924 тысяч гривен.

https://www.youtube.com/watch?v=z7enwxQja64&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Закарпатье Госпогранслужба Украины

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