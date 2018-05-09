На Закарпатье неизвестные забросили пограничника в багажник, вывезли на берег реки и угрожали

На Закарпатье неизвестные схватили сотрудника Государственной пограничной службы, забросили его в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он "не лез туда, куда не нужно".

Как сообщается на сайте ГПСУ, это произошло в населенном пункте Богдан.

В ведомстве предполагают, что инцидент связан с профессиональной деятельностью пограничника.

"Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственной границе... Именно из-за неоднократных задержаний партий контрабандных товаров, групп незаконных мигрантов и правонарушителей, пытающихся осуществлять противоправную деятельность, зачастую злоумышленники пытаются оказать давление на пограничников", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте передана в полицию.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье во время задержания группы из 11 нелегальных мигрантов, назвавшихся гражданами Афганистана, и двух их проводников пограничникам угрожали расправой.