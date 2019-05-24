На Закарпатье нашли тело школьника, которого унесло течением во время паводка Сегодня, 11:02 663 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Тело ребенка нашли в трех километрах от места, где он упал в реку ГСЧС

В пятницу утром, 24 мая, спасатели нашли тело пятиклассника, которого накануне унесло течением реки Вича во время паводка в Воловце Закарпатской области.

Об этом сообщили в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, тело школьника обнаружили в трех километрах вниз по течению от места, где он упал в воду.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что во время паводка на Закарпатье в райцентре Воловец упавшего в реку пятиклассника на глазах у очевидцев унесло мощным течением.