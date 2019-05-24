Дмитрий Яблоновский
Разумная альтернатива референдуму
Андрей Смирнов
Зеленский хочет быть в каждом смартфоне
Александр Лиев
Реальный и дешевый инструмент. Как вернуть Крым
Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

На Закарпатье нашли тело школьника, которого унесло течением во время паводка

Сегодня, 11:02
663
Цей матеріал також доступний українською
На Закарпатье нашли тело школьника, которого унесло течением во время паводка - фото

ГСЧС

Тело ребенка нашли в трех километрах от места, где он упал в реку

В пятницу утром, 24 мая, спасатели нашли тело пятиклассника, которого накануне унесло течением реки Вича во время паводка в Воловце Закарпатской области.

Об этом сообщили в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, тело школьника обнаружили в трех километрах вниз по течению от места, где он упал в воду.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что во время паводка на Закарпатье в райцентре Воловец упавшего в реку пятиклассника на глазах у очевидцев унесло мощным течением.

Теги:   Дети Закарпатье Наводнение

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 14:15

img
Динамо хочет получить от итальянского клуба 25−30 млн евро за своего лидера — СМИ
Политика

Вчера, 19:43

img
Коломойский назвал себя консультантом партии Кернеса-Труханова
Политика

Сегодня, 11:46

img
Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам

ТОП 3

События

Сегодня, 14:10

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
17177
События

Вчера, 23:08

img
В Генштабе объяснили, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому
15195
События

Вчера, 10:48

img
Диалоги о бизнесе. Как попасть на лекцию НВ
9012