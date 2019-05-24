На Закарпатье нашли тело школьника, которого унесло течением во время паводка
Сегодня, 11:02
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В пятницу утром,
24 мая, спасатели нашли тело пятиклассника, которого накануне унесло течением реки
Вича во время паводка в Воловце Закарпатской области.
Об этом сообщили
в местном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается,
тело школьника обнаружили в трех километрах вниз по течению от места, где он упал в воду.
Фото: ГСЧС
Ранее сообщалось,
что во время паводка на Закарпатье в райцентре Воловец упавшего в реку
пятиклассника на глазах у очевидцев унесло мощным течением.