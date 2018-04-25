На Закарпатье начала цвести уникальная Долина нарциссов

На территории Карпатского биосферного заповедника начала цвести Долина нарциссов.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, уже появились единичные цветы, нарциссами покрыто около 10% долины.
Массовое цветение ожидается на майские праздники.
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Долина нарциссов расположена в урочище Киреши за 4 километра от Хуста Закарпатской области. Самая большая на территории Украины долина нарциссов расцветает в начале мая и радует глаз посетителей примерно до 25 мая.
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