На Закарпатье начала цвести уникальная Долина нарциссов

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Массовое цветение начнется на майские праздники
Фото: Карпатский биосферный заповедник

Массовое цветение начнется на майские праздники

На территории Карпатского биосферного заповедника начала цвести Долина нарциссов.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, уже появились единичные цветы, нарциссами покрыто около 10% долины.

Массовое цветение ожидается на майские праздники.

Долина нарциссов расположена в урочище Киреши за 4 километра от Хуста Закарпатской области. Самая большая на территории Украины долина нарциссов расцветает в начале мая и радует глаз посетителей примерно до 25 мая.

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