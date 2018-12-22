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На Закарпатье на территории санатория хранили краденую нефть

Сегодня, 14:37
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Похищенную нефть хранили на территории санатория

Фото: Укртранснафта

В субботу, 22 декабря, в Закарпатской области на территории санатория Перлина Карпат обнаружили подпольный склад украденной из нефтепровода нефти.

Как сообщили в компании Укртранснафта, сырье похитили из магистрального нефтепровода Дружба через врезку неподалеку Мукачево, которая была обнаружена накануне. Нелегальный трубоотвод длиной около двух километров вел в здравницу.

"При осмотре пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновых резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый крупный из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) - заполненные наполовину", - заявили в компании

По факту повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.

Теги:   Укртранснафта Закарпатская область Нефть

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