На Закарпатье на территории санатория хранили краденую нефть Сегодня, 14:37 59 Цей матеріал також доступний українською Похищенную нефть хранили на территории санатория Фото: Укртранснафта

В субботу, 22 декабря, в Закарпатской области на территории санатория Перлина Карпат обнаружили подпольный склад украденной из нефтепровода нефти.

Как сообщили в компании Укртранснафта, сырье похитили из магистрального нефтепровода Дружба через врезку неподалеку Мукачево, которая была обнаружена накануне. Нелегальный трубоотвод длиной около двух километров вел в здравницу.

"При осмотре пансионата полиция и служба безопасности обнаружили в одном из помещений четыре резиновых резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый крупный из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнен похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) - заполненные наполовину", - заявили в компании

По факту повреждения магистрального нефтепровода открыто уголовное производство.