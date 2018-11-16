На Закарпатье машина контрабандистов на иностранных номерах сбила пограничника, он впал в кому

В ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому.

Как рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, румынские пограничники задержали двоих человек и десять пакетов табачных изделий на своем участке границы. На украинской территории продолжались поиски остальных контрабандистов, причастных к сделке.

Вскоре недалеко от реки Тиса пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе у него не было, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки.

Во время выяснения обстоятельств, другой неизвестный совершил наезд на пограничника на Audi с иностранной регистрацией.

В результате наезда украинский пограничник получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимационное отделение больницы и прооперировали. Состояние пограничника крайне тяжелое, он находится в коме.

Автомобиль задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, его личность предварительно уже установлена.

Действия водителя подпадают под признаки правонарушения предусмотренного ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.