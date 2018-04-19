На Закарпатье люди пытались совершить самосуд над 14-летним убийцей, требуя его ареста - видео

В селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области местные жители чуть не учинили самосуд над 14-летним подростком, подозреваемым в убийстве другого школьника.
Недовольство людей было вызвано тем, что суд отпустил парня из-под стражи и поместил под домашний арест, передает ZIK.
Сначала несколько сотен жителей села перекрыли в знак протеста дорогу местного значения, а позже отправились к дому подозреваемого, где начали скандировать "Убийца!", требуя немедленно его задержать.
Когда же ситуация накалилась до предела и люди были уже близки к самосуду, на место прибыло полицейское начальство, и подростка все-таки взяли под стражу.
Несмотря на это местные жители убеждены, что дело пытаются спустить на тормозах, чтобы родители парня могли вывезти его заграницу.
Убийство 9-классника в Нижней Апше произошло 14 марта в доме главного подозреваемого.
Согласно имеющимся данным, он нанес своей жертве около 20 ударов ножом.
Ранее сообщалось, что в Башкирии ученик напал с ножом на учителя и поджег класс.
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