Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

На Закарпатье католическую Пасху объявили выходным днем

Сегодня, 20:00
143
Цей матеріал також доступний українською
На Закарпатье католическую Пасху объявили выходным днем - фото

Annie Spratt / Unsplash

Следующий за Пасхой понедельник объявили выходным днем

В Закарпатской области католическую Пасху, которую отмечают за неделю до православной, объявили выходным днем. 

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Поскольку Пасху традиционно отмечают в воскресенье, то понедельник, 22 апреля, будет для жителей Закарпатья выходным днем.

"В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 22 апреля будет выходным днем", - говорится в сообщении.

Рабочий день с понедельника, 22 апреля, рекомендуется перенести на субботу, 25 мая 2019 года.

Католическую Пасху-2019 отмечают 21 апреля, православную - 28 апреля.

Теги:   Закарпатская область Геннадий Москаль Закарпатская ОГА Пасха 2019

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 01:52

img
Чемпионат Италии: Ювентусу не хватило одного балла для завоевания титула
Футбол

Сегодня, 14:04

img
Клуб украинской Премьер-лиги уволил главного тренера
Компании/Рынки

Сегодня, 11:01

img
Телевизор и соцсети против онлайн-медиа. Откуда украинцы получают информацию

ТОП 3

События

Сегодня, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
14098
События

Вчера, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
12375
Политика

Вчера, 08:35

img
Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua
8755