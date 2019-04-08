На Закарпатье католическую Пасху объявили выходным днем Сегодня, 20:00 143 Цей матеріал також доступний українською Annie Spratt / Unsplash Следующий за Пасхой понедельник объявили выходным днем Annie Spratt / Unsplash

В Закарпатской области католическую Пасху, которую отмечают за неделю до православной, объявили выходным днем.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Поскольку Пасху традиционно отмечают в воскресенье, то понедельник, 22 апреля, будет для жителей Закарпатья выходным днем.

"В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 22 апреля будет выходным днем", - говорится в сообщении.

Рабочий день с понедельника, 22 апреля, рекомендуется перенести на субботу, 25 мая 2019 года.

Католическую Пасху-2019 отмечают 21 апреля, православную - 28 апреля.