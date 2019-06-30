На Закарпатье из-за взрыва разрушился дом: два человека травмированы Вчера, 16:44 984 Цей матеріал також доступний українською ДСНС Украины в Закарпатской области От взрыва пострадал пенсионер и ребенок ДСНС Украины в Закарпатской области

В селе Нелепино на Закарпатье произошел взрыв газовоздушной смеси, который повредили жилой дом и травмировал двух человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Владелец помещения получил ожоговые травмы 1−3 степени тяжести на площади 35 процентов тела. У его двухлетнего внука — ушиб лобной кости и рассечение кожи над бровью.

Пострадавшие находятся в больнице.

Обстоятельства взрыва устанавливают правоохранительные органы. Предварительная версия — утечка газа из автомобиля Москвич, который стоял в гаражном помещении дома.