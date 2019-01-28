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Аномалия или закономерность

На Закарпатье из-за столкновения пяти авто частично перекрыли трассу Киев-Чоп

Вчера, 15:21
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Mukachevo.net

На трассе столкнулись 5 автомобилей

В понедельник, 28 января, в Закарпатской области временно перекрыли движение по трассе Киев-Чоп из-за масштабного ДТП вблизи села Глубокое.

"Движение на отрезке дороги, где произошло автопроисшествие, временно перекрыто. Организован объезд через село Глубокое", - сообщили в местной патрульной полиции.

Позже в полиции добавили, что проезд отрезком трассы частично восстановлен. Патрульные осуществляют регулирование дорожного движения на месте происшествия.

Фото: Патрульная полиция Закарпатской области

Как сообщили Mukachevo.net в областном управлении Национальной полиции, на трассе столкнулось пять автомобилей, среди которых два Renault Duster, микроавтобус Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.

В результате ДТП пострадали семь человек. Шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще один - перелом.

Теги:   Закарпатская область ДТП

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