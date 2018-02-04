На Закарпатье из-за снегопада на дорогах образовались километровые пробки - фото

Осложнения движения на дорогах наблюдалось от Закарпатья в сторону Львова

В воскресенье, 4 февраля, из-за ухудшения погодных условий на перевалах Закарпатья образовались километровые пробки.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Грузовики блокируют полосы, потому что обочины не очищены от снега. Транспорту нужно по очереди объезжать их по встречной полосе, что и создает километровые пробки.

Осложнения движения на дорогах наблюдалось от Закарпатья в сторону Львова до села Козева, самая сложная ситуация - в районе села Мохнатое.

Напомним, синоптики предупредили о снегопадах в западных областях Украины с 5 февраля.