На Закарпатье из-за прорыва трубы произошел разлив нефти
Сегодня, 11:29
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Во вторник, 11 декабря, в Мукачевском районе произошел разлив сырой нейти из трубопровода Дружба.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.
Как отмечается, разгерметизация произошла в поле вблизи села Русское. В результате происшествия было зафиксировано загрязнение почвы на территории в 250 квадратных метров.
"Угрозы загрязнения водоемов нет. Не исключено, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже", - рассказал Москаль.