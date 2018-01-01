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На Закарпатье из-за прорыва трубы произошел разлив нефти

Сегодня, 11:29
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В ОГА не исключают несанкционированную врезку в трубопровод

Фото: goloskarpat.info

Во вторник, 11 декабря, в Мукачевском районе произошел разлив сырой нейти из трубопровода Дружба.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как отмечается, разгерметизация произошла в поле вблизи села Русское. В результате происшествия было зафиксировано загрязнение почвы на территории в 250 квадратных метров.

"Угрозы загрязнения водоемов нет. Не исключено, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже", - рассказал Москаль.

Теги:   Разлив нефти Трубопровод Закарпатье Нефть Геннадий Москаль

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