На Закарпатье из-за прорыва трубы произошел разлив нефти Сегодня, 11:29 39 Цей матеріал також доступний українською В ОГА не исключают несанкционированную врезку в трубопровод Фото: goloskarpat.info

Во вторник, 11 декабря, в Мукачевском районе произошел разлив сырой нейти из трубопровода Дружба.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Как отмечается, разгерметизация произошла в поле вблизи села Русское. В результате происшествия было зафиксировано загрязнение почвы на территории в 250 квадратных метров.

"Угрозы загрязнения водоемов нет. Не исключено, что разлив нефти произошел в результате несанкционированной врезки, однако окончательная причина разгерметизации нефтепровода будет известна позже", - рассказал Москаль.