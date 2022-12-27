Привлекли авиацию. В Закарпатской области продолжаются поиски четырех пропавших мужчин 27 декабря, 17:42 В горах продолжаются поиски четырех пропавших мужчин (Фото:dpsu.gov.ua)

В Закарпатской области продолжаются поиски четырех мужчин, об исчезновении которых в горах стало известно в воскресенье, 25 декабря, заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Судьба этих лиц нам неизвестна. О том, что они потерялись, нам стало известно от других лиц, которые якобы шли с ними и были обнаружены в горах пограничниками Румынии», — сказал он в ходе брифинга.

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По его словам, сейчас ведутся поиски, в том числе силами Государственной пограничной службы, в том числе с привлечением авиации.

В Закарпатской области разыскивают мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и потерялись в горах.

Пограничники рассказали, что утром, в воскресенье, 25 декабря они получили информацию от румынских коллег о двух задержанных мужчинах.

«Лица, незаконно пересекшие границу на Закарпатье, оказались гражданами Украины. Выяснилось, что с ними следовали еще четверо, которые по дороге потерялись в горах», — говорится в сообщении.