Привлекли авиацию. В Закарпатской области продолжаются поиски четырех пропавших мужчин

27 декабря, 17:42
Поделиться:
В горах продолжаются поиски четырех пропавших мужчин (Фото:dpsu.gov.ua)

В горах продолжаются поиски четырех пропавших мужчин (Фото:dpsu.gov.ua)

В Закарпатской области продолжаются поиски четырех мужчин, об исчезновении которых в горах стало известно в воскресенье, 25 декабря, заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«Судьба этих лиц нам неизвестна. О том, что они потерялись, нам стало известно от других лиц, которые якобы шли с ними и были обнаружены в горах пограничниками Румынии», — сказал он в ходе брифинга.

Видео дня

По его словам, сейчас ведутся поиски, в том числе силами Государственной пограничной службы, в том числе с привлечением авиации.

https://www.youtube.com/watch?v=IWJrw7QZOtk

В Закарпатской области разыскивают мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и потерялись в горах.

Пограничники рассказали, что утром, в воскресенье, 25 декабря они получили информацию от румынских коллег о двух задержанных мужчинах.

«Лица, незаконно пересекшие границу на Закарпатье, оказались гражданами Украины. Выяснилось, что с ними следовали еще четверо, которые по дороге потерялись в горах», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Закарпатье Госпогранслужба Украины Закарпатская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X