На Закарпатье "грибник" застрелил мужчину, испугавшись "шума в зарослях"

На Закарпатье 20-летний парень застрелил по неосторожности 50-летнего мужчину.
Как рассказали в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в лесу в районе села Грабово Мукачевского района.
По словам подозреваемого, "во время сбора грибов" он услышал какой-то шум в зарослях. Перепугавшись, что это может быть хищное животное, он выстрелил из ружья.
Обнаружив в зарослях раненого мужчину, "грибник" повез его в больницу, однако тот по дороге умер.
После этого парень позвонил в полицию и сообщил, что якобы нашел погибшего уже подстреленным.
Впрочем, когда правоохранители обнаружили у него ружье, подозреваемый во всем признался.
За убийство по неосторожности ему грозит ограничения свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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