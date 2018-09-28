На Закарпатье "грибник" застрелил мужчину, испугавшись "шума в зарослях"

Сначала подозреваемый утверждал, что нашел мужчину уже с огнестрельным ранением

На Закарпатье 20-летний парень застрелил по неосторожности 50-летнего мужчину.

Как рассказали в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в лесу в районе села Грабово Мукачевского района.

По словам подозреваемого, "во время сбора грибов" он услышал какой-то шум в зарослях. Перепугавшись, что это может быть хищное животное, он выстрелил из ружья.

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Обнаружив в зарослях раненого мужчину, "грибник" повез его в больницу, однако тот по дороге умер.

После этого парень позвонил в полицию и сообщил, что якобы нашел погибшего уже подстреленным.

Впрочем, когда правоохранители обнаружили у него ружье, подозреваемый во всем признался.

За убийство по неосторожности ему грозит ограничения свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.