На Закарпатье гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Как на это реагирует украинская сторона

При получении паспорта украинцы на фоне венгерского флага присягают на верность Венгрии

На Закарпатье в городе Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта, сообщило агентство Укринформ со ссылкой на видео, полученное из собственных источников. При получении нового документа украинцы на фоне венгерского флага присягают на верность Венгрии. Документы вручают в здании консульства Венгрии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Церемония" получения венгерского паспорта

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - такую ​​присягу повторяют люди, получившие паспорт Венгрии.

Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения гражданства и инструкциями не сообщать о нем украинской власти, скрывать этот факт от государственных структур.

В Генеральном консульстве Венгрии сообщили, что пока не смогут прокомментировать обнародованное видео.

"К сожалению, в этом вопросе вам никто не может помочь, но вы можете написать на нашу электронную почту, указанную на сайте", - сказали в ведомстве.

Затянутая история

Выдача венгерских паспортов продолжается с 2011 года, отметил заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас. В факте приобретения украинцами иностранного гражданства кое-кто видит сепаратистские настроения, признал он.

Выдача венгерских паспортов продолжается с 2011 года

Однако преимущественно украинцы получают иностранные паспорта, чтобы работать в странах Евросоюза, а заработанные средства затем тратят на строительство жилья или образование детей в Украине, добавил он.

"Примерно 100 тыс. жителей Закарпатья, которые являются гражданами Украины, получили параллельно венгерское гражданство. Эти люди получают гражданство, чтобы иметь возможность легально работать в странах Евросоюза. Основная их масса - 90% - возвращаются домой на Закарпатье и вкладывают заработанные в ЕС деньги здесь. Кое-кто видит в этом чуть ли не подготовку к оккупации Венгрией Украины. Но это нереально. Венгрия - не Россия", - сказал Галас.

Эту проблему следует решать на уровне Киева и Будапешта, считает Галас. Он напомнил, что большинство стран-членов Евросоюза позволяют двойное гражданство без ограничений.

Наказание за двойное гражданство

Согласно законодательству Украины, получить гражданство другого государства можно только пройдя процедуру выхода из украинского гражданства, напомнил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. В этой ситуации, по его словам, венгры действуют не дружественным образом, нарушая украинские нормы.

Украинское законодательство не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство

Как будуть реагировать в СБУ, неизвестно. Представитель службы Елена Гитлянская отметила, что в вопросе двойного гражданства с точки зрения законодательства в Украине довольно сложная ситуация. О тенденции получения украинцами гражданства других государств служба сообщала неоднократно.

"Украинское законодательство не предусматривает никакого наказания за двойное гражданство. Единственный механизм - это комиссия при президенте лишает украинского гражданства гражданина, который уже стал гражданином еще одной страны", - сказала Гитлянская.

На сообщение о выдаче в городе Берегово венгерских паспортов уже жестко отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Он сообщил, что в Нью-Йорке на Генассамблее ООН встретится со своим венгерским коллегой. И допустил выдворение венгерского консула в Берегово.

Депутат Береговского райсовета Кароль Берки сложил мандат из-за того, что несколько дней назад при пересечении украинской границы у него обнаружили паспорт гражданина Венгрии.