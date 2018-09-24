24 сентября 2018, понедельник

На Закарпатье фура слетела с моста, водитель погиб

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По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением

По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением

24 сентября около 8:45 неподалеку от села Солочин Свалявского района фура Renault Magnum съехала с моста через реку Пиня.

Как сообщает полиция Закарпатской области, водитель фуры, 56-летний житель Николаева, погиб от полученных травм.

По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло в результате того, что водитель, который двигался в сторону села Поляна, не справился с управлением.

 

По факту ДТП начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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