На Закарпатье фура слетела с моста, водитель погиб

24 сентября около 8:45 неподалеку от села Солочин Свалявского района фура Renault Magnum съехала с моста через реку Пиня.
Как сообщает полиция Закарпатской области, водитель фуры, 56-летний житель Николаева, погиб от полученных травм.
По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло в результате того, что водитель, который двигался в сторону села Поляна, не справился с управлением.
По факту ДТП начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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