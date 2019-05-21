Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

На Закарпатье доцента юридического факультета уличили в систематическом вымогательстве взяток у студентов

Вчера, 15:21
351
Цей матеріал також доступний українською
На Закарпатье доцента юридического факультета уличили в систематическом вымогательстве взяток у студентов - фото

СБУ

Доцент вымогал взятки за успешную сдачу сессии

Доцента юридического факультета одного из высших учебных заведений Закарпатской области уличили в систематическом взяточничестве.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, злоумышленник регулярно вымогал у студентов деньги за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов.

По данным следствия, за свои «услуги» доцент юрфака требовал от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч гривен.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали коррупционера на рабочем месте непосредственно во время получения очередной взятки.

Теги:   Закарпатье Вузы Коррупция Студенты

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835