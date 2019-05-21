На Закарпатье доцента юридического факультета уличили в систематическом вымогательстве взяток у студентов
Доцента юридического
факультета одного из высших учебных заведений Закарпатской области уличили в систематическом взяточничестве.
Об этом рассказали
в Службе безопасности Украины.
Как сообщается,
злоумышленник регулярно вымогал у студентов деньги за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов.
По данным
следствия, за свои «услуги» доцент юрфака требовал от 2,5 тысяч до 4,5
тысяч гривен.
Правоохранители
задержали коррупционера на рабочем месте непосредственно во время получения очередной взятки.