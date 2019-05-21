На Закарпатье доцента юридического факультета уличили в систематическом вымогательстве взяток у студентов Вчера, 15:21 351 Цей матеріал також доступний українською СБУ Доцент вымогал взятки за успешную сдачу сессии СБУ

Доцента юридического факультета одного из высших учебных заведений Закарпатской области уличили в систематическом взяточничестве.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, злоумышленник регулярно вымогал у студентов деньги за успешную сдачу и пересдачу экзаменов и зачетов.

По данным следствия, за свои «услуги» доцент юрфака требовал от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч гривен.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали коррупционера на рабочем месте непосредственно во время получения очередной взятки.