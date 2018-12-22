На Закарпатье дерево упало на пешеходный мост и разрушило его Сегодня, 18:36 29 Цей матеріал також доступний українською Фото: ГСЧС В результате разрушения моста никто не пострадал

В субботу, 22 декабря, в городе Хуст Закарпатской области в результате падения дерева обрушился пешеходный мост через реку Хустец.

Как сообщили в ГСЧС, упавшее дерево разрушило железную конструкцию пешеходного моста, соединяющего улицы Освобождения и Пирогова. Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных нет.

На данный момент спасатели распилили упавшее дерево и оттащили в безопасное место. Когда будет восстановлен пешеходный мост, пока неизвестно.

Мост рухнул вместе с грузовиком в Днепропетровской области

Жители Хуст могут перейти реку через автомобильный мост в районе улицы 900-летия Хуста.