На Закарпатье дерево упало на пешеходный мост и разрушило его
В субботу, 22 декабря, в городе Хуст Закарпатской области в результате падения дерева обрушился пешеходный мост через реку Хустец.
Как сообщили в ГСЧС, упавшее дерево разрушило железную конструкцию пешеходного моста, соединяющего улицы Освобождения и Пирогова. Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных нет.
На данный момент спасатели распилили упавшее дерево и оттащили в безопасное место. Когда будет восстановлен пешеходный мост, пока неизвестно.
Мост рухнул вместе с грузовиком в Днепропетровской области
Жители Хуст могут перейти реку через автомобильный мост в районе улицы 900-летия Хуста.