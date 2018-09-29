29 сентября 2018, суббота

На Закарпатье 16 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе

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Продолжаются восстановительные работы
Фото: pixabay

Продолжаются восстановительные работы

В селе Дубровка Ужгородского района Закарпатья в результате повреждения на газопроводе 16 сел остаются без газоснабжения.

Об этом сообщает Закарпатье онлайн.

"При проведении несанкционированных земляных работ работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления. В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдаш, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Волково, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее", - рассказал главный инженер ОАО Закарпатгаз Виктор Водзинский.

На месте происшествия работают специалисты, продолжаются восстановительные работы.

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