На Закарпатье 16 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе

В селе Дубровка Ужгородского района Закарпатья в результате повреждения на газопроводе 16 сел остаются без газоснабжения.
Об этом сообщает Закарпатье онлайн.
"При проведении несанкционированных земляных работ работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления. В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдаш, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Волково, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт Среднее", - рассказал главный инженер ОАО Закарпатгаз Виктор Водзинский.
На месте происшествия работают специалисты, продолжаются восстановительные работы.
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