На захваченных территориях исчезают люди. Генштаб сообщил, как оккупанты проводят фильтрацию против населения 4 ноября, 07:17 Оккупанты проводят фильтрацию на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают проводить фильтрацию против местного населения.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 4 ноября.

В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой «военной комендатуры» провели фильтрационные мероприятия против местного населения.

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Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.

Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки — Новая Каховка Херсонской области.

Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима.

У местных жителей тщательно проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в соцсетях и частной переписке. Проводятся обыски домов на наличие украинской символики, литературы. В ходе рейдов переписывают личные данные всех жителей.



