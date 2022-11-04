На захваченных территориях исчезают люди. Генштаб сообщил, как оккупанты проводят фильтрацию против населения
Оккупанты проводят фильтрацию на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
На временно захваченных территориях оккупанты продолжают проводить фильтрацию против местного населения.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 4 ноября.
В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой «военной комендатуры» провели фильтрационные мероприятия против местного населения.
Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.
Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки — Новая Каховка Херсонской области.
Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима.
У местных жителей тщательно проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в соцсетях и частной переписке. Проводятся обыски домов на наличие украинской символики, литературы. В ходе рейдов переписывают личные данные всех жителей.