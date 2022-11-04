На захваченных территориях исчезают люди. Генштаб сообщил, как оккупанты проводят фильтрацию против населения

4 ноября, 07:17
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Оккупанты проводят фильтрацию на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты проводят фильтрацию на захваченных территориях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают проводить фильтрацию против местного населения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 4 ноября.

В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой «военной комендатуры» провели фильтрационные мероприятия против местного населения.

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Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.

Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки — Новая Каховка Херсонской области.

Накануне советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в городе фиксируют внезапное ужесточение репрессивного режима.

У местных жителей тщательно проверяют телефоны на наличие компрометирующих фото, сообщений в соцсетях и частной переписке. Проводятся обыски домов на наличие украинской символики, литературы. В ходе рейдов переписывают личные данные всех жителей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Война России против Украины

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