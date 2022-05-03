На захваченных армией РФ территориях активно развивается движение сопротивления — Генштаб
Генштаб сообщил о движении сопротивления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)
На захваченных армией РФ территориях активно развивается движение сопротивления.
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Об этом сообщает Генштаб.
«Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления», — говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что оккупанты несут потери на всех направлениях.
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