На захваченных армией РФ территориях активно развивается движение сопротивления — Генштаб

3 мая, 08:00
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Генштаб сообщил о движении сопротивления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил о движении сопротивления на захваченных территориях (Фото:Генштаб)

На захваченных армией РФ территориях активно развивается движение сопротивления.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщает Генштаб.

«Активно продолжает развиваться во временно занятых агрессором городах и селах движение сопротивления», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Генштабе отметили, что оккупанты несут потери на всех направлениях.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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