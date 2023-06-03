«Минус один путь для русни». Возле Мелитополя прогремел взрыв на железной дороге — мэр

3 июня, 17:29
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Возле Мелитополя прогремел взрыв (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Возле Мелитополя прогремел взрыв (Фото:Иван Федоров/Telegram)

На временно оккупированной территории Запорожской области произошел взрыв на железной дороге, которую россияне используют для перевозки личного состава и техники.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram.

«Несколько часов назад железнодорожные рельсы вблизи села Долинское Акимовского района громко остановили работу», — написал он.

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Федоров напомнил, что оккупанты используют железную дорогу для перевозки личного состава и военной техники, но теперь у них «минус один путь».

30 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. Жители фиксировали черный дым на западном выезде из города вблизи места базирования армии РФ.

Мелитополь захвачен российскими войсками с 26 февраля 2022 года.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Железная дорога Взрыв Война России против Украины

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