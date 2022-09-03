На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздалось пять громких взрывов — мэр

3 сентября, 17:01
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Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в городе (Фото:Иван Фёдоров / Мелитополь via Telegram)

Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в городе (Фото:Иван Фёдоров / Мелитополь via Telegram)

В Мелитополе на аэродроме раздалось пять громких взрывов, сообщает мэр Иван Федоров в Telegram.

По данным Федорова, оккупанты неоднократно пытались разместить на аэродроме свою военную технику.

«Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым», — отметил мэр.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Аэродром Мелитополь Война России против Украины

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