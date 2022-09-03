На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздалось пять громких взрывов — мэр 3 сентября, 17:01 Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в городе (Фото:Иван Фёдоров / Мелитополь via Telegram)

В Мелитополе на аэродроме раздалось пять громких взрывов, сообщает мэр Иван Федоров в Telegram.



По данным Федорова, оккупанты неоднократно пытались разместить на аэродроме свою военную технику.



«Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым», — отметил мэр.



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