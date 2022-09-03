На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя раздалось пять громких взрывов — мэр
Мэр Мелитополя сообщает о взрывах в городе (Фото:Иван Фёдоров / Мелитополь via Telegram)
В Мелитополе на аэродроме раздалось пять громких взрывов, сообщает мэр Иван Федоров в Telegram.
По данным Федорова, оккупанты неоднократно пытались разместить на аэродроме свою военную технику.
«Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым», — отметил мэр.
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