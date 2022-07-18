«Бегали в панике». На ЗАЭС ранены несколько россиян, есть погибшие 18 июля, 22:37 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

На территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, в больницу доставили девять раненых оккупантов.

«Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии — в реанимации. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем», — отметил Орлов.

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Он также подчеркнул, что официальную информацию обнародуют компетентные службы.

«Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были сменить друг друга. В конце концов людей отпустили», — добавил мэр.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

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