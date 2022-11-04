На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

4 ноября, 02:15
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Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Новая группа из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии прибыла в Запорожскую АЭС. Специалисты заменили четырех коллег, работавших на площадке в течение четырех недель.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Новая команда станет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

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"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон несколько часов назад мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной в зоне боевых действий», — отметил Гросси.

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Он поблагодарил коллег «за их решительность и смелость в выполнении важных мер безопасности и гарантий на ЗАЭС».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   АЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС

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