Энергоблок на ЗАЭС отключили из-за взрыва мины — МАГАТЭ 1 ноября, 06:09 ЗАЭС под оккупацией РФ с 4 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Линия электроснабжения четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была остановлена из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.



« Взрыв наземной мины прервал основную линию электроснабжения одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС), что стало последним инцидентом, подчеркивающим нестабильную ситуацию с ядерной и физической ядерной безопасностью на объекте во время нынешнего военного конфликта», — заявил он.

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В МАГАТЭ напомнили, что взрыв произошел 30 октября вечером за пределами периметрального ограждения ЗАЭС, в результате чего была отключена внешняя линия электропередач напряжением 750 киловольт. ( кВ) между распределительным устройством станции и главным электрическим трансформатором энергоблока №4.

Вместо этого энергоблок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности из резервной линии.

Еще одним признаком нестабильной ситуации в районе ЗАЭС является то, что в последние дни в окрестностях станции начались обстрелы, заявила группа экспертов МАГАТЭ.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, захватили российские оккупанты после боев в Энергодаре 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС, разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС тяжелую военную технику, оружие и взрывчатку. На территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 кафиров .

На ЗАЭС находятся два представителя миссии МАГАТЭ, планируется, что их будет вдвое больше. Агентство обсуждает создание зоны безопасности вокруг станции.