На ЗАЭС отключили от сети единственный работающий энергоблок — Энергоатом 5 сентября, 15:43 На Запорожской АЭС из-за обстрелов был отключен энергоблок № 6 (Фото:НВ)

На временно оккупированной Запорожской АЭС из-за пожара, вызванного российскими обстрелами, был отключен энергоблок № 6. Теперь он обеспечивает только потребности станции.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

«Сегодня, 5 сентября 2022 года, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЭС — Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины», — говорится в сообщении.

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Как следствие — был разгружен и отключен от сети энергоблок № 6, пишет Энергоатом. Теперь он питает собственные потребности ЗАЭС.

В Энергоатоме напомнили, что в последние три дня российские оккупационные войска продолжали интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС.

«В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС — Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС — Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС — Мелитополь. Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше», — добавили в пресс-службе.

3 августа Энергоатом сообщал, что на ЗАЭС работает только энергоблок №6, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает потребности Запорожской АЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Инфографика: НВ

В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Гросси заявлял, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС. В понедельник, 5 августа на территории остались только два представителя миссии МАГАТЭ.

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