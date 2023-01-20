Не хватает персонала. Российские оккупанты ищут «специалистов» на Запорожскую АЭС по объявлениям — Энергоатом 20 января, 13:53 После захвата Запорожской АЭС оккупантам не хватает квалифицированного персонала (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты начали искать «специалистов» для работы на захваченной Запорожской АЭС, размещая объявлениях о вакансиях.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома, это свидетельствует о том, что захватчикам катастрофически не хватает персонала.

«Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, согласившихся на сотрудничество с фейковым АО „Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС“, — критически мало», — пояснили там.

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В Энергоатоме добавили, что РФ ищет персонал узкоспециальной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования.

Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе.

«Оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет. Рашисты также ездят по оставшимся верными Украине квартирам атомщиков, пытаясь заставить их работать на свою российскую фейковую контору», — резюмировали в регуляторе.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

В начале декабря Энергоатом сообщил об усилении российских репрессий против работников Запорожской АЭС. В частности, оккупанты жестоко избили двух сотрудников станции, после чего увезли их в неизвестном направлении.