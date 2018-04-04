На Заболотного в Киеве пьяный водитель въехал под фуру

В Киеве водитель автомобиля Daewoo столкнулся на улице Академика Заболотного с грузовиком.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.
Как рассказал водитель грузовика, он стоял у обочины с включенной аварийкой по направлению к Столичному шоссе, когда почувствовал вдруг удар.
Выйдя из кабины, он увидел, что под фуру влетел автомобиль, после чего помог его водителю выбраться.
"Тот находился в неадекватном состоянии и не мог понять, где он находится. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки. Также медики отметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Южном мосту в Киеве Audi влетела под фуру.
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