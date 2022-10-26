На южном направлении ВСУ уничтожили ЗРК Тор и склад с боеприпасами: армия РФ уменьшилась на 26 человек 26 октября, 05:43 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении были уничтожены 26 российских оккупантов и их техника.

Всего за сутки уничтожили:

26 рашистов;

4 миномета;

зенитно-ракетный комплекс ТОР;

6 единиц авто-бронетехники;

склад с боеприпасами.

Окончательные потери вражеских войск еще выясняются.

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Сообщается, что на южном направлении россияне ведут огонь по украинским позициям и мирным жителям из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и используя авиацию

Два раза за день были обстреляны мирные населенные пункты: Трифоновка Херсонской области и Вишетарасовка в Никопольском районе Днепропетровской области.

Поздно вечером над Херсонской областью силами ПВО сбито 2 вражеских дроны-камикадзе, выпущенных со стороны Крыма.