На южном направлении ВСУ уничтожили ЗРК Тор и склад с боеприпасами: армия РФ уменьшилась на 26 человек
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Всего за сутки уничтожили:
- 26 рашистов;
- 4 миномета;
- зенитно-ракетный комплекс ТОР;
- 6 единиц авто-бронетехники;
- склад с боеприпасами.
Окончательные потери вражеских войск еще выясняются.
Сообщается, что на южном направлении россияне ведут огонь по украинским позициям и мирным жителям из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и используя авиацию
Два раза за день были обстреляны мирные населенные пункты: Трифоновка Херсонской области и Вишетарасовка в Никопольском районе Днепропетровской области.
Поздно вечером над Херсонской областью силами ПВО сбито 2 вражеских дроны-камикадзе, выпущенных со стороны Крыма.