На южном направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и командный пункт армии РФ

12 октября, 06:35
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 23 оккупантов, их технику и склады.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БПЛА типа Shahed, склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки Гвоздика и БТР», — сообщили в командовании.

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Также за сутки дважды российские войска вертолетами К-52 и самолетами Су-25 пытались атаковать украинские позиции и освобожденные территории.

В Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя Калибров (16 ракет) и 3 больших десантных корабля.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/776858870056661/
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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