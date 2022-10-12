На южном направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и командный пункт армии РФ 12 октября, 06:35 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 23 оккупантов, их технику и склады.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БПЛА типа Shahed, склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки Гвоздика и БТР», — сообщили в командовании.

Видео дня

Также за сутки дважды российские войска вертолетами К-52 и самолетами Су-25 пытались атаковать украинские позиции и освобожденные территории.

В Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя Калибров (16 ракет) и 3 больших десантных корабля.