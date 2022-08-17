На южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику оккупантов
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.
Всего за сутки уничтожили:
- 15 рашистов;
- один противотанковый ракетный комплекс;
- шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.
Окончательные потери армии РФ уточняются.
Украинская авиация за атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
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