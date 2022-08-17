На южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику оккупантов 17 августа, 05:33 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

15 рашистов;

один противотанковый ракетный комплекс;

шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

Окончательные потери армии РФ уточняются.

Видео дня

Украинская авиация за атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.