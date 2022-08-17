На южном направлении ВСУ уничтожили ПТРК и автомобильную технику оккупантов

17 августа, 05:33
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили оккупантов и их технику.

Всего за сутки уничтожили:

  • 15 рашистов;
  • один противотанковый ракетный комплекс;
  • шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

Окончательные потери армии РФ уточняются.

Видео дня

Украинская авиация за атаковала очередной вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/796387058062078/
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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