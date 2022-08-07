На южном направлении ВСУ уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов 7 августа, 05:58 Уничтоженная российская технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов.

Отмечается, что украинская штурмовая авиация нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружения и техники, по одному составу боеприпасов и радиолокационной станции.



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Всего за сутки уничтожены:

72 оккупанта;

4 зенитно-ракетных систем С-300;

зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1;

122-мм гаубица;

вражеский беспилотник-разведчик;

бронированная и автомобильной техника;

полевой склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.



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