На южном направлении ВСУ уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов
Уничтоженная российская технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов.
Отмечается, что украинская штурмовая авиация нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружения и техники, по одному составу боеприпасов и радиолокационной станции.
Всего за сутки уничтожены:
- 72 оккупанта;
- 4 зенитно-ракетных систем С-300;
- зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1;
- 122-мм гаубица;
- вражеский беспилотник-разведчик;
- бронированная и автомобильной техника;
- полевой склад боеприпасов.
Окончательные потери врага уточняются.
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