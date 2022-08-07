На южном направлении ВСУ уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов

7 августа, 05:58
Уничтоженная российская технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки на южном направлении украинские защитники и защитницы уничтожили еще четыре ЗРК С-300 и 72 оккупантов.

Отмечается, что украинская штурмовая авиация нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружения и техники, по одному составу боеприпасов и радиолокационной станции.

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Всего за сутки уничтожены:

  • 72 оккупанта;
  • 4 зенитно-ракетных систем С-300;
  • зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1;
  • 122-мм гаубица;
  • вражеский беспилотник-разведчик;
  • бронированная и автомобильной техника;
  • полевой склад боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

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https://www.youtube.com/watch?v=SU_M46aTe-M
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине ЗРК С-300 Война России против Украины

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