Разгром на южном направлении. ВСУ за сутки уничтожили 79 оккупантов и 30 единиц техники
Уничтоженная техника россиян (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 79 оккупантов и их технику.
Также отмечается, что ВСУ смогли ликвидировать по меньшей мере шесть российских складов боеприпасов в Херсонской области.
Всего за сутки были уничтожены:
- 79 россиян;
- четыре танка Т-72;
- две самоходные гаубицы Мста-С;
- артустановка;
- радиолокационная станция;
- командно-штабная машина;
- 10 единиц бронированной;
- 11 другой автомобильной техники.
Украинские военные также нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двух опорных пунктах и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
По уточненным данным, нанесены удары по двум пунктам управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке и по командно-наблюдательному пункту вражеской БТГ в Брускинском.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.
«В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8−10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был», — отметил он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.