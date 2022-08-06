Разгром на южном направлении. ВСУ за сутки уничтожили 79 оккупантов и 30 единиц техники

6 августа, 05:37
Уничтоженная техника россиян (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Уничтоженная техника россиян (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 79 оккупантов и их технику.

Также отмечается, что ВСУ смогли ликвидировать по меньшей мере шесть российских складов боеприпасов в Херсонской области.

Всего за сутки были уничтожены:

  • 79 россиян;
  • четыре танка Т-72;
  • ​​две самоходные гаубицы Мста-С;
  • артустановка;
  • радиолокационная станция;
  • командно-штабная машина;
  • 10 единиц бронированной;
  • 11 другой автомобильной техники.
Видео дня

Украинские военные также нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двух опорных пунктах и ​​складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/784657516308592/
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По уточненным данным, нанесены удары по двум пунктам управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке и по командно-наблюдательному пункту вражеской БТГ в Брускинском.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская боевая авиация нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

«В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8−10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=u7mbKOZNFLw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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