На юге Украины ВСУ уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении за минувшие сутки уничтожили 77 россиян и их технику.
Сообщается, что в Херсонском и Бериславском районах ВСУ атаковали 4 скопления вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. В районе Херсона была уничтожена очередная баржа с оккупантами и их техникой.
В то же время украинская авиация нанесла порядка 10 ударов по позициям россиян.
Всего за сутки уничтожили:
- 77 рашистов;
- 6 танков;
- 5 гаубиц, в том числе самоходная Мста-С;
- 3 зенитно-ракетных комплекса Панцирь-С1;
- 14 единиц автобронетехники.