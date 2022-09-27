На юге Украины ВСУ уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники

27 сентября, 05:29
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что на южном направлении за минувшие сутки уничтожили 77 россиян и их технику.

Сообщается, что в Херсонском и Бериславском районах ВСУ атаковали 4 скопления вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. В районе Херсона была уничтожена очередная баржа с оккупантами и их техникой.

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В то же время украинская авиация нанесла порядка 10 ударов по позициям россиян.

Всего за сутки уничтожили:

  • 77 рашистов;
  • 6 танков;
  • 5 гаубиц, в том числе самоходная Мста-С;
  • 3 зенитно-ракетных комплекса Панцирь-С1;
  • 14 единиц автобронетехники.
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https://www.youtube.com/watch?v=IMk_4F8qlO0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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